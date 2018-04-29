Antalya'da Letonya'nın bağımsızlık günü kutlandı

Antalya'da tatil yapan ve yerleşik yaşayan Letonyalılar, "Letonya Cumhuriyeti Kültür Festivali" kapsamında ülkelerinin bağımsızlık gününü kutladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen festivalde Letonyalılar, Letonya Cumhuriyetinin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü kapsamında kutlama gerçekleştirdi.

Letonya Kültür Bakanlığı, Antalya Fahri Konsolosluğunun tarafından partner şehir seçilen Antalya'ya, 13 ülkeden gelen Letonyalı dansçı ve sanatçılar, ülkelerine özgü kıyafetlerle dans gösterileri sergiledi. Kültürlerini sahneleyen Letonyalılar, renkli görüntüler oluşturdu.

Kutlamalara çok sayıda Letonyalı katılırken yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi.

Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Letonya Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı olduğu için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Letonya'nın her 5 yılda bir kültür, şarkı, folklor ve çeşitli dans gösterileri hazırladığını kaydeden Elberts, dünya üzerinde yaşayan Letonyalıların 5 yıl boyunca hazırlık yaptığını ve daha sonra gösterileri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Asıl büyük gösterinin ülkelerinde yapılacağını, 17 bin Letonyalının aynı anda şarkı söyleyeceğini anlatan Elberts, "Türkiye'de çok güzel misafir edildik, Letonya'da yapılacak büyük dans ve folklor gösterilerine bütün Türk vatandaşlarını davet ediyoruz. Şimdiden Türklere hoş geldiniz diyoruz." dedi.

Elberts, gösterilerin İngiltere, İsviçre, Hollanda'da da yapıldığını aktardı.

