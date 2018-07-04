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Antalya'da "Martı timi" görev başında

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 12:29 | Son Güncelleme

Konyaaltı Sahili'nin güvenliğini, 10 kişilik "Martı Bisikletli Polis Timi" sağlayacak

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin güvenliğini, "Martı Bisikletli Polis Timi" sağlamaya başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Güven Timleri bünyesinde kurulan 10 kişilik Martı Bisikletli Polis Timi, sahilde can ve mal güvenliğinin korunması için görev alacak.

Her gün 09.00-21.00 saatlerinde görev yapacak tim, motorlu araçların giremediği yerlerde önleyici güvenlik hizmetinin yanı sıra, suçlara müdahale edecek.

Timler, 6,5 kilometrelik sahilin yanı sıra, Atatürk Parkı, Cam Piramit, Kaleiçi ve Karaalioğlu Parkı'nda görev yapacak.

Konyaaltı Sahili'nde timlerin göreve başlamasından memnuniyet duyduklarını dile getiren vatandaşlar, kendilerini daha güvende hissedeceklerini ifade etti.

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Antalya Emniyet Müdürlüğü Konyaaltı Sahili Martı Bisikletli Polis Timi

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