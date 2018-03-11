Antalya'da midibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile yolcu midibüsünün çarpışması sonucu bir kişi öldü.
Görkem Şen'in (17) kullandığı 07 LGS 03 plakalı motosiklet, Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yüce Caddesi'nde Nabi A. idaresindeki 07 J 2099 plakalı yolcu midibüsüyle çarpıştı.
Kazada, sürücü Şen olay yerinde hayatını kaybetti, motosikletteki Ahmet Ertuğ Durmuş yaralandı. Durmuş, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Şen'in cenazesi otopsi için Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Midibüs sürücüsü Nabi A. gözaltına alındı.
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