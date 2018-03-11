HABER

Antalya'da midibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 00:15 | Son Güncelleme

Antalya'da midibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile yolcu midibüsünün çarpışması sonucu bir kişi öldü.

Görkem Şen'in (17) kullandığı 07 LGS 03 plakalı motosiklet, Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yüce Caddesi'nde Nabi A. idaresindeki 07 J 2099 plakalı yolcu midibüsüyle çarpıştı.

Kazada, sürücü Şen olay yerinde hayatını kaybetti, motosikletteki Ahmet Ertuğ Durmuş yaralandı. Durmuş, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Şen'in cenazesi otopsi için Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Midibüs sürücüsü Nabi A. gözaltına alındı.

Çukur'un genç ismi hayatını kaybettiÇukur'un genç ismi hayatını kaybetti
ABD'nin PKK/PYD skandalına tepki yağıyor!ABD'nin PKK/PYD skandalına tepki yağıyor!
İsmail Saymaz canlı yayında açıkladı!İsmail Saymaz canlı yayında açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Görkem Şen Manavgat motosiklet kazası Nabi A. trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Türkiye'den ABD'nin tehdidine yanıt: Tepki veririz

Türkiye'den ABD'nin tehdidine yanıt: Tepki veririz

Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi...

Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi...

Zonguldak'ta dehşet anları! Bıçakla önce vatandaşlara sonra polise saldırdı

Zonguldak'ta dehşet anları! Bıçakla önce vatandaşlara sonra polise saldırdı

Erdoğan'dan bira festivali sözleri

Erdoğan'dan bira festivali sözleri

Ümit Özat ile Şenol Güneş birbirine girdi!

Ümit Özat ile Şenol Güneş birbirine girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Önemli davalara bakan emekli hakim kazada yaşamını yitirdi

Önemli davalara bakan emekli hakim kazada yaşamını yitirdi

Küçükçekmece'de Uber aracına ateş açıldı

Küçükçekmece'de Uber aracına ateş açıldı

Malatya itfaiyesinden Afrin ateşi

Malatya itfaiyesinden Afrin ateşi

Hatay ve Mersin'den acı haber: 2 şehit, 2 yaralı

Hatay ve Mersin'den acı haber: 2 şehit, 2 yaralı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.