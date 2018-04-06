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Antalya'da midye operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 22:46 | Son Güncelleme

Sağlıksız koşullarda üretilen midye dolma ve küflenmiş 1,5 ton midyeye el konuldu

Antalya'da düzenlenen operasyonda sağlıksız koşullarda üretildiği belirlenen midye dolma ve küflenmiş 1,5 ton midyeye el konuldu.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile Kepez Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Hüsnü Karakaş ve Güneş mahallelerinde sağlıksız koşullarda midye üretimi yaptığı tespit edilen evlere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, eski merdaneli çamaşır makinelerinde ve çuvallarda saklandığı tespit edilen 1,5 ton küflenmiş midye ile midye dolma yapımında kullanılan pilav ele geçirildi.

Pilav ve midyeler, imha edilmek üzere götürüldü. Sağlıksız koşullarda üretim yapan kişilere cezai işlem uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, şüpheli durumlarda Alo 153 Zabıta hattına ihbarda bulunulmasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Belediyesi küflenmiş midye Ton

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