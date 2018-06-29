Antalya'da midye operasyonu

Antalya'da sağlıksız koşullardaki 500 kilogram midyeye el konuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta timleri, Kepez İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Güneş Mahallesi'nde "merdiven altı" tabir edilen, kötü koşullarda midye dolma üretimi gerçekleştirilen evlere baskın düzenledi.

Denetimlerde, sağlıksız olduğu belirlenen 500 kilogram midyeye imha edilmek üzere el konuldu. Ayrıca, midye dolma yapımında kullanılan malzemeler ile merdaneli çamaşır makinesi ve ocak müsadere edildi.

Hijyen kurallarının yok sayıldığı evlerde üretilen midye dolmaların üzerinde sineklerin gezdiği, midyelerin içi kirli su ile dolu leğenlerde saklandığı görüldü.

Söz konusu yerlerde midye dolma üretimi yapan kişilere cezai işlem uygulandı.

Halk sağlığını tehdit eden izinsiz üretim yerlerine yönelik operasyonların devam edeceği belirtildi.

