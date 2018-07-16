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Antalya'da 'Milli Birlik Yürüyüşü' (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 00:15 | Son Güncelleme

GELİNLİK VE DAMATLIKLA YÜRÜYÜŞE KATILDILAR Manavgat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi önünden Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyüş düzenlendi.

Antalya'da 'Milli Birlik Yürüyüşü' (2)

GELİNLİK VE DAMATLIKLA YÜRÜYÜŞE KATILDILAR
Manavgat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi önünden Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyüş düzenlendi. Protokol üyeleri ve vatandaşın yanı sıra yürüyüşe, akşam saatlerinde nikahı kıyılan Sibel ve Burak Usel çifti de katıldı. Nikah töreninden apar topar, fotoğraf bile çektirmeden gelinlik ve damatlıkla yürüyüşe gelen çift ilgi odağı oldu. Burak Usel, “Özellikle bugünü seçtik. Bugün şehit olanları ve gazileri saygıyla anıyoruz, hem de bugünü bir zafer olarak görüyoruz” dedi.
Yürüyüşün ardından Manavgat Cumhuriyet Meydanı’nda mehter takımının konseriyle başlayan tören, şehitler için saygı duruşlunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Sinevizyon gösterisi sırasında kimi vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
Kaymakam Mustafa Yiğit, 15 Temmuz’da Türk milletinin kahraman evlatlarının devletine, demokrasisine ve geleceğine tankların altına yatma pahasına sahip çıktığını söyledi. Törende anı defteri imzaya açıldı. Türk Kızılayı tören alanının yanında kan bağışı çadırı kurarak, kan topladı.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

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Antalya'da 'Milli Birlik Yürüyüşü' (2)Antalya'da 'Milli Birlik Yürüyüşü' (2)Antalya'da 'Milli Birlik Yürüyüşü' (2)Antalya'da 'Milli Birlik Yürüyüşü' (2)

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