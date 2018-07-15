Antalya'da 'Milli Birlik Yürüyüşü'

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 'Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi. Vali Münir Karalğlu, "Kimse yanılgıya kapılmasın mücadele bitmiş değil. Hala emniyetimiz, jandarmamız, adliyemiz, devletimiz bu hain terör örgütünün devlet içinde kalan kalıntılarını temizlemek üzere çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Konyaaltı Varyant'taki seyir terasından akşam saatlerinde bir araya gelen binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrağıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Yoğun güvenlik önlemi alan polis, tedbir amacıyla kalabalığın yer aldığı güzergaha giden yollara araç girişini kamyonlarla kapattı. Mehter takımı öncülüğündeki yürüyüş sonunda Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 15 Temmuz Anı Defteri'ni imzaladı.

Yürüyüşe katılan vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda oluşturulan alanda toplandı. Meydandaki etkinlikler saygı duruşu, İstiklal Marşı ve dua okunmasıyla başladı. Etkinlikte konuşan Vali Münir Karaloğlu, milletin sadakası, kurban parası, zekası ve gayretiyle milleti kandırarak 40 yıl boyunca devletin kurumlarını kısmen ele geçirip, orduya sızmış, üniforma giymiş teröristlerin 15 Temmuz'da çok kötü şeyler yaşattığını söyledi. 16 Temmuz'dan itibaren devletin bütün kurumlarından teröristlerin arındırılacağının söylendiğini vurgulayan Karaloğlu, "Mücadelemiz devam ediyor, bitmiş değil. Kimse yanılgıya kapılmasın mücadele bitmiş değil. Hala emniyetimiz, jandarmamız, adliyemiz, devletimiz bu hain terör örgütünün devlet içinde kalan kalıntılarını temizlemek üzere çalışmalara devam ediyoruz. Şu ana kadar Antalya'da 2 bin 325 kişi FETÖ dolayısıyla mahkemeler tarafından tutuklandı. 43 şirkete mahkemelerimiz kayyum atanmasına, TMSF'ye devredilmesine karar verdi ama hala emniyet, jandarma, adliye çalışmaya devam ediyor" dedi.

FETÖ'nün gizli evlerinin varlığından bahseden Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Hala örgütün gaybubet evleri var. Onlarla mücadelemiz devam ediyor. Yurt dışına kaçanlar var. 15 Temmuz'dan önce durumu fark edip Antalya'daki üst düzey FETÖ'cü teröristler Antalya'yı da Türkiye'yi de terk etmişler. Devletimiz sadece Türkiye'de değil yurt dışında da hangi ülkede FETÖ'cü terörist varsa onların ensesinden tutup Türkiye'ye getiriyor. Hiç merak etmeyin şu anda kaçak gibi gözükenler devletimiz dünyanın neresinde olursa olsun başta örgütün başı FETÖ olmak üzere tamamını ülkeye getirip, adalete teslim edeceğiz."

Türk milletinin birlik ve beraberliğini muhafaza ettiği sürece içerde ve dışarıdan zarar görmeyeceğini vurgulayan Karaloğlu, ‘kontrollü darbe’ söylemini eleştirdi. Bu söylemin yurt dışına kaçan FETÖ'cüler tarafından sosyal medya aracılığıyla yayıldığını anlatan Karaloğlu, "Siz ölümün kontrollüsünü gördünüz mü? 65 tonluk tankın altına kontrollü yatabilecek kahraman gördünüz mü? Vatanını yabancı gizli servise satan hainler başaramayınca, milletin kafasını bulandırmak için kontrollü darbe dedi. Maalesef buna yurt içinden katılanlar oldu. Bu kontrollü falan değil. Bu 251 şehidimizin kanı 2 bin 194 gazimizin ve milletimizin kahramanlarıyla durdurduğu milletimizi bölmeye, hatta iç savaşa sürükleyen kalkışmaydı” diye konuştu.

15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini vurgulayan Vali Karaloğlu, "15 Temmuz'u unutursak, unutturursak bu hainler bir yerden türer. Aynı şeyi yapmaya çalışırlar. Eğer biz 15 Temmuz'u unutursak emin olun 15 Temmuzlar tekrar eder. Onun için 15 Temmuz'u unutmayacağız unutturmayacağız. Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda bunu dosta düşmana tekrar gösterdik" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, iki yıl önce FETÖ'cülerin darbe girişiminin ardından Antalya'da binlerce vatandaşla meydanlarda iki aya yakın demokrasi nöbeti tuttuklarını anlattı. Demokrasi nöbetinde meydanları boş bırakmayan vatandaşların aynı coşkuyu bugün de devam ettirdiğini anlatan Türel, "Bu birlik beraberliğimiz hiç bozulmasın. Birlik içinde el ele verdik mi kimsenin bizi önümüzde duramayacağını, sizler bütün dünyaya gösterdiniz" dedi. Vatan, millet için iki yıl önce gözünü bile kırpmadan canını feda eden şehitler ile gazileri anmak için bir araya gelindiğini dile getiren Türel, 15 Temmuz 2016'da ülke tarihinin en büyük ihanetlerinden birine maruz kalındığını söyledi. Türel, 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini vurguladı.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan da, hain darbe girişiminin ülkeye sağladığı tek faydanın Türk milletini bir araya getirmek olduğunu söyledi.