Antalya’da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Manavgat ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi'nde Ahmet Kalkan yönetimindeki 07 L 1229 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Ahmet Akdemir'in kullandığı 07 LG 653 plakalı motosiklet çarpıştı. Savrulan motosiklet, park halindeki 06 FC 8828 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Akdemir olay yerinde hayatını kaybetti.
Motosiklette bulunan Emrah Beyazer ile otomobil sürücüsü Kalkan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Akdemir'in cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
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