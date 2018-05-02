HABER

Antalya’da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 23:23 | Son Güncelleme

Antalya’da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Manavgat ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi'nde Ahmet Kalkan yönetimindeki 07 L 1229 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Ahmet Akdemir'in kullandığı 07 LG 653 plakalı motosiklet çarpıştı. Savrulan motosiklet, park halindeki 06 FC 8828 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Akdemir olay yerinde hayatını kaybetti.

Motosiklette bulunan Emrah Beyazer ile otomobil sürücüsü Kalkan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Akdemir'in cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Kılıçdaroğlu'ndan Baykal'a flaş teklif!Kılıçdaroğlu'ndan Baykal'a flaş teklif!
Erdoğan hakkında flaş iddia!Erdoğan hakkında flaş iddia!
Şok iddia: MOSSAD suikast listesine eklediŞok iddia: MOSSAD suikast listesine ekledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Manavgat motosiklet kazası trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tivibu çöktü mü? Tivibu'ya ne oldu?

Tivibu çöktü mü? Tivibu'ya ne oldu?

Edirne'de sekreterden milyonluk vurgun!

Edirne'de sekreterden milyonluk vurgun!

Şok iddia: MOSSAD suikast listesine ekledi

Şok iddia: MOSSAD suikast listesine ekledi

Meral Akşener Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti!

Meral Akşener Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti!

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem!

Şans Topu sonuçları 2 Mayıs: İşte haftanın talihlileri! (Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgulama)

Şans Topu sonuçları 2 Mayıs: İşte haftanın talihlileri! (Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgulama)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.