HABER

Antalya'da nem bunalttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 17:34 | Son Güncelleme

ANTALYA Konyaaltı sahiline gelenler, yüzde 74'ü bulan nemin de etkisiyle sıcaktan korunmak için gölgelik alanlara sığındı.

Berkay KUNT/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Konyaaltı sahiline gelenler, yüzde 74'ü bulan nemin de etkisiyle sıcaktan korunmak için gölgelik alanlara sığındı. Özellikle öğle saatlerinde etkili olan yoğun nem, görüş mesafesini azalttı.

Konyaaltı sahiline gelenler, 30 dereceyi bulan sıcaklığı, yüzde 74 oranındaki nemin de etkisiyle 35 derece hissetti. Bunaltıcı sıcaktan korunmak isteyen yerli ve yabancı tatilciler, güneşlenmek yerine gölgede durmayı tercih etti. Sahildeki şezlonglar boş kaldı.

İnsanların yanı sıra hayvanlar da gölgelik alanlarda durmayı tercih etti. Ağaç altlarındaki gölgeliklere sığınan kediler uyuklarken, kuşlar ise birikintilerdeki sudan içti. Sahilde ağaçların gölgesine oturan bir vatandaş ise köpeğine su içirip susuzluğunu gidermeye çalıştı.

Kentte gün boyu etkili olan nem sıcaklığın daha yoğun hissedilmesini sağlarken, görüş mesafesini de olumsuz etkiledi. Kepezüstü'ne çıkanlar, kenti saran yoğun nem bulutuyla karşılaştı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
İbrahim Kalın, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali için Kırşehir'de (3)İbrahim Kalın, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali için Kırşehir'de (3)
KKTC'de bakan ile vekilin 'ucuz bilet' atışması sertleştiKKTC'de bakan ile vekilin 'ucuz bilet' atışması sertleşti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Bu fotoğraf Türkiye'den! 'Flamingo cenneti'nde alarm zilleri çalıyor!

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Seçkin Özdemir'den Demet Özdemir'e destek!

Seçkin Özdemir'den Demet Özdemir'e destek!

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Adana'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Erzurum'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

Erzurum'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.