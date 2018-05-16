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Antalya'da organ ve doku ticareti iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 17:58 | Son Güncelleme

Organ ve doku ticareti yapmak istedikleri iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı

Antalya'da organ ve doku ticareti yapmak istedikleri öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne P.A'ya organını vermek için müracaat eden A.E'nin, birkaç hafta önce başka birine daha verici olmak istediği belirlendi.

Durumun Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğüne iletilmesi üzerine, P.A. eşi A.A. ile A.E gözaltına alındı.

P.A ve eşi A.A. ifadelerinde, sosyal medyadan irtibat kurdukları Almanya'daki akrabalarıyla, para ve hasta kızının hastane masraflarını karşılama karşılığında anlaştıklarını belirtti.

A.E. ise sosyal medyada tanıştığı F.E'ye böbreğini vermek için anlaştığını, tahlil sonuçlarında böbrek nakline ihtiyaç olmadığının tespiti üzerine, böbrek ihtiyacı olan başka kişilerle anlaştığını bildirdi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya il emniyet müdürlüğü Organ Ticareti

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