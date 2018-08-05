Antalya'da organize suç örgütüne yönelik operasyon

Antalya'nın Manavgat ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan Kenan Ü, Erkan C. ve Vahap E'nin vatandaşlardan menfaat temin ettiği ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin ilçedeki kamu görevlileri hakkında asılsız ithamlarla iftirada bulundukları, fişleme yaptıklarını da belirleyen ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çeşitli belge ve dokümanlara el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kenan Ü, Erkan C. ve Vahap E. çıkarıldıkları mahkemece "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "iftira ve kişisel verileri kaydetmek" suçlarından tutuklandı.
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