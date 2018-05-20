Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Çalkaya Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi ile arazöz ve yangın helikopteri bölgeye gönderildi.

Yangının yerleşim bölgesine yakın olduğu ve henüz kontrol altına alınamadığı öğrenildi.

