Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektarlık alan zarar gördü.
Sarılar Mahallesi Çamlık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yerleşim yerine ve evlere yakın noktada başlayan yangına, yangın söndürme helikopteri, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 5 itfaiye aracı ve su tankerleri ile müdahale edildi.
Yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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