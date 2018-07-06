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Antalya'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 12:10 | Son Güncelleme

Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Manavgat ilçesindeki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini fark edenler, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 6 helikopter, 2 amfibik uçak, 30 arazöz, 3 dozer ve orman işçileriyle yangına müdahale ediliyor.

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Manavgat orman uçak yangın

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