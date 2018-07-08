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Antalya'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 16:00 | Son Güncelleme

Manavgat ilçesinde çıkan yangında bir hektarlık alan zarar gördü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Uzunkale mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen 4 yangın söndürme helikopteri, amfibik uçak, 8 arazöz ve 38 orman işçisiyle yangına müdahale edildi.

Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında bir hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Manavgat orman yangını

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