Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Uzunkale mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye sevk edilen 4 yangın söndürme helikopteri, amfibik uçak, 8 arazöz ve 38 orman işçisiyle yangına müdahale edildi.
Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.
Yangında bir hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili isim için Meral Akşener'den çok sert tepki
ODTÜ'de pankart krizi! ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı gözaltına alındı
'Apoletlerini sökerim' tartışması Muharrem İnce'nin oylarını etkiledi mi? İşte sonuçlar
Aracına binen genç kadına kabusu yaşatmıştı... Servis şoförünün dudak fotoğrafı delil oldu
Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklardan altısı kurtarıldı
Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı
Muğla'da feci olay! Genç kadının korkunç ölümü
Kuzey Kore'dan flaş ABD açıklaması: Trump’a hala güveniyoruz
Bursa'da gece yarısı torpil dehşeti! Korku dolu gözlerle izlediler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum