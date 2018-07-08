Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Odabaşı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye sevk edilen 2 yangın söndürme helikopteri, 3 arazöz, bir su tankeri ve orman işçileriyle yangına müdahale edildi.
Yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.
Yangında bir hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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