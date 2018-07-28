Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınında bir hektarlık alanda zarar oluştu.
Kasapçayırı Mahallesi Vefa Tepesi mevkisi Kredi ve Yurtlar Kurumu Erkek Öğrenci Yurdu binası yakınlarında orman yangını çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, hava ve karadan müdahale edildi.
Söndürülen yangında, bir hektarlık alan zarar gördü.
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