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Antalya'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 22:25 | Son Güncelleme

Yangın, 6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Karadağ Mahallesi Arpaderesi mevkisinde, Kızılçam ormanlık alanda öğle saatlerinde başlayan yangına, 7 yangın söndürme helikopteri, 3 amfibik uçak, 16 arazöz, 8 su ikmal aracı, 8 iş makinesi, 2 tır, 10 pikap araç ve 104 işçi ile müdahale edildi.

Yangın, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangında, 25 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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Antalya kaş orman yangını

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