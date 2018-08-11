Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Karadağ Mahallesi Arpaderesi mevkisinde, Kızılçam ormanlık alanda öğle saatlerinde başlayan yangına, 7 yangın söndürme helikopteri, 3 amfibik uçak, 16 arazöz, 8 su ikmal aracı, 8 iş makinesi, 2 tır, 10 pikap araç ve 104 işçi ile müdahale edildi.
Yangın, yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Yangında, 25 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Bodrum’da tatilcilere hesap şoku: Dilim salatalık 28, çay 20 TL
ABD'nin yaptırım kararı ve dolardaki artış sonrası İtalya'dan Avrupa'ya Euro mesajı: Türkiye'ye bakıp ibret alalım!
Meral Akşener'den sonra bir partiden daha Hükümet'e destek mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa açıkladı: ABD ve Trump, Türkiye'yi rahip Brunson için tehdit etmiş
Çin'in cami yıkma kararı sonrası müslümanlar ayaklandı!
Son dakika! Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!
Malatya'da feci kaza: 5 yaralı
Bu babaanneyi gören şok oluyor! 4 torunu var ama kimse inanmıyor
Ünlü çift evini satıyor! Değeri dudak uçuklatıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum