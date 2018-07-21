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Antalya'da otelin balkonundan düşen Rus turist öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 16:36 | Son Güncelleme

Antalya'da otelin balkonundan düşen Rus turist öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, konakladığı otelin balkonundan düşen Rus turist hayatını kaybetti.

Kumköy bölgesinde kız arkadaşıyla tatil yapan Rus turist Marsel Nagimov (34), kaldığı otelin 7'nci kat balkonundan düştü.

Olay yerinde hayatını kaybeden turistin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Antalya Manavgat Rus turist yüksekten düşme

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