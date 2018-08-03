HABER

Antalya'da otobüs yol kenarındaki kayalığa çarptı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 20:22 | Son Güncelleme

Antalya'da otobüs yol kenarındaki kayalığa çarptı: 4 yaralı

Antalya'da yol kenarındaki kayalığa çarpan otobüsdeki 4 kişi yaralandı.

Burdur-Antalya karayolunun Çubukbeli mevkisinde Anadolu Ulaşım firmasına ait 35 PK 106 plakalı otobüs yol kenarındaki kayalığa çarptı.

Kazada yaralanan 4 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Antalya'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

PARTNERNişanlandılar!Nişanlandılar!
İstanbul Boğazı'nda 6 yıl sonra bir ilk: Suriye gemisi böyle geçtiİstanbul Boğazı'nda 6 yıl sonra bir ilk: Suriye gemisi böyle geçti
Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklamaAstsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya otobüs kazası yaralı

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı yazdı: ABD henüz Türkiye’ye ateş açmadı

Fatih Altaylı yazdı: ABD henüz Türkiye’ye ateş açmadı

Demet Özdemir yıllar önce bakın nerede oynamış!

Demet Özdemir yıllar önce bakın nerede oynamış!

Süleyman Soylu ve Berat Albayrak birbirlerine yine omuz attı!

Süleyman Soylu ve Berat Albayrak birbirlerine yine omuz attı!

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Amca rezaleti! 'Babalık yaptım'

Amca rezaleti! 'Babalık yaptım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Acil iniş yapan askeri helikopterin personeli hayatının sürprizini yaşadı

Acil iniş yapan askeri helikopterin personeli hayatının sürprizini yaşadı

İstanbul Boğazı'nda 6 yıl sonra bir ilk: Suriye gemisi böyle geçti

İstanbul Boğazı'nda 6 yıl sonra bir ilk: Suriye gemisi böyle geçti

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

İşte Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi vurduğu 8 ok!

İşte Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi vurduğu 8 ok!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden önemli metrobüs uyarısı: Haliç Köprüsü Metrobüs yolu iki gece kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden önemli metrobüs uyarısı: Haliç Köprüsü Metrobüs yolu iki gece kapatılacak

Diyarbakır'daki hain saldırıyı düzenleyen terörist teslim oldu!

Diyarbakır'daki hain saldırıyı düzenleyen terörist teslim oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.