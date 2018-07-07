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Antalya'da otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 16:18 | Son Güncelleme

Antalya'da otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Asiye Günay'ın kullandığı 16 P 4095 plakalı otomobil, Sorgun Otogar Köprülü Kavşağı girişinde yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada, otomobildeki Defne, Dilara ve Ali Günay ile Ezgi Çınar yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Asiye Günay Manavgat trafik kazası

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