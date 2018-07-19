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Antalya'da otomobil çoban ve sürüsüne çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 00:04 | Son Güncelleme

Antalya'da otomobil çoban ve sürüsüne çarptı

Antalya'nın Manavgat içesinde otomobilin çoban ve koyun sürüsüne çarpması sonucu bir kişi yaralandı, 8 koyun telef oldu.

Metin İmalı'nın kullandığı 07 AEE 35 plakalı otomobil, Oymapınar mevkisinde sürüye ve plakasız elektrikli bisikletle giden çoban Mustafa Kocaoğlu'na çarptı.

Kazada Kocaoğlu yaralandı, 8 koyun telef oldu.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
çoban Manavgat sürü

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