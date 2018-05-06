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Antalya'da otomobil iş yerine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 15:01 | Son Güncelleme

Antalya'da otomobil iş yerine girdi

Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobilin girdiği iş yerinde hasar oluştu.

Yusuf Başkurt'un kullandığı 07 MLV 86 plakalı otomobil, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde unlu mamullerin satıldığı iş yerine girdi.

Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.

İş yeri sahibi Abdurrezzak Vural, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın, 4 çocuğu ve eşiyle dışarı çıkmak üzereyken meydana geldiğini söyledi.

Otomobilin iş yerine doğru hızla geldiğini gördüğünü belirten Vural, bunun üzerine yanındakilerle içeri kaçtıklarını ve kimsenin yaralanmadığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya işyeri Kaza Kepez

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