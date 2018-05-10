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Antalya'da otomobil kayaya çarptı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 18:02 | Son Güncelleme

Antalya'da otomobil kayaya çarptı: 6 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde kayalıklara çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Hulusi Bayraktar idaresindeki 42 BHY 68 plakalı otomobil, Akseki-Manavgat karayolu Manayıt mevkisinde, virajı alamayarak karşı şeritteki kayalıklara çarptı.

Kazada, sürücü Bayraktar ile Ferah Aktaş, Şerife Satılmış, Ahmet, Zeynep ve Samet Çelik yaralandı.

Yaralılar, kazayı gören Anadolu Ajansı muhabirinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Akseki Antalya Hulusi Bayraktar trafik kazası

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