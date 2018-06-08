Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, bir yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu nişanlı çift ile bebek bekleyen kadın öldü, bir kişi yaralandı.
Okan Haluk Çalışkan idaresindeki 07 CTC 02 plakalı otomobil, Korkuteli karayolu Cehennem Deresi mevkisinde şarampole yuvarlandı.
Kazada yaralanan sürücü Çalışkan ile nişanlısı Serap Tek, Korkuteli Devlet Hastanesine, dokuz aylık hamile Ezgi Görkem Şahin Akdeniz Üniversitesi Hastanesine, Cemil Öztürk de özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Çalışkan, Tek ve Şahin, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Anne karnındaki bebek de kurtarılamadı.
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Kayseri'deki konuşmasına AK Parti'den yanıt!
YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış
ABD, PKK/YPG'ye 250 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi
FETÖ davasında Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet!
İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti
Herkesten sakladığı çocukluğu ortaya çıktı
Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları
Sevgilisi Rita Ora'nın önce ayağını emdi, sonra da...
17 yaşındaki muavin kız kaçırmak için otobüs çaldı!
24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı
80 yaşındaki adam 13 yaşındaki kıza defalarca tecavüz etmiş
Okuyucu Yorumları 0 yorum