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Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, bir yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 22:57 | Son Güncelleme

Kazada, nişanlı çift ile bebek bekleyen kadın öldü, bir kişi yaralandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu nişanlı çift ile bebek bekleyen kadın öldü, bir kişi yaralandı.

Okan Haluk Çalışkan idaresindeki 07 CTC 02 plakalı otomobil, Korkuteli karayolu Cehennem Deresi mevkisinde şarampole yuvarlandı.

Kazada yaralanan sürücü Çalışkan ile nişanlısı Serap Tek, Korkuteli Devlet Hastanesine, dokuz aylık hamile Ezgi Görkem Şahin Akdeniz Üniversitesi Hastanesine, Cemil Öztürk de özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Çalışkan, Tek ve Şahin, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Anne karnındaki bebek de kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya hamile Korkuteli nişanlı trafik kazası

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