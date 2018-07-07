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Antalya'da otomobilin çarptığı Ukraynalı bisikletli öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 12:34 | Son Güncelleme

Antalya'da otomobilin çarptığı Ukraynalı bisikletli öldü

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kullandığı bisiklete otomobil çarpan Ukraynalı turist hayatını kaybetti.

Ahmet Yolcu idaresindeki 07 GZN 66 plakalı otomobil, Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı'nda Ukrayna uyruklu Yurii Skypenko'yanın kullandığı bisiklete çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Skypenko'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Skypenko'nun cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Bulvarı Antalya bisikletli trafik kazası Ukrayna

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