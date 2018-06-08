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Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 14:37 | Son Güncelleme

Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Burhan A. idaresindeki 07 MNU 27 plakalı otomobil, Serik-Antalya karayolu Kozağacı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Remzi Çakan'a (88) çarptı.
Çakan, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Burhan A. gözaltına alındı. Kazadan haberdar olan Çakan'ın yakınları gözyaşı döktü.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Kaza Kozağacı mevkisinde Serik

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