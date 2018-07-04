Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti.
Hüseyin D. idaresindeki 07 YSS 13 plakalı otomobil, Serik-Antalya Karayolu Kayaburnu mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Faris Abdulalhakim'e (21) çarptı.
Kaza yerinde yaşamını yitiren Abdulalhakim’in cesedi, otopsi için Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü Hüseyin D. gözaltına alındı.
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