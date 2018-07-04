HABER

Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 00:49 | Son Güncelleme

Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, hayatını kaybetti.

Hüseyin D. idaresindeki 07 YSS 13 plakalı otomobil, Serik-Antalya Karayolu Kayaburnu mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Faris Abdulalhakim'e (21) çarptı.

Kaza yerinde yaşamını yitiren Abdulalhakim’in cesedi, otopsi için Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü Hüseyin D. gözaltına alındı.

PARTNERTekne misafirleri!Tekne misafirleri!
Bursa emniyetinde 4 yeni terfiBursa emniyetinde 4 yeni terfi
Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandıEylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Serik Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Muharrem İnce'nin açıklaması sonrası CHP'liler Kılıçdaroğlu'na karşı harekete geçti

Muharrem İnce'nin açıklaması sonrası CHP'liler Kılıçdaroğlu'na karşı harekete geçti

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından son dakika Leyla Aydemir açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından son dakika Leyla Aydemir açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'de tartışma yaratan faturalar ortaya çıktı! Sosyal medya sallandı

CHP'de tartışma yaratan faturalar ortaya çıktı! Sosyal medya sallandı

Emniyet'ten anne ve babalara uyarı

Emniyet'ten anne ve babalara uyarı

Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı

Eylül Yağlıkara cinayetinde katil zanlısının annesi de tutuklandı

Erzincan'dan acı haber geldi! Astsubay'ın şüpheli ölümü!

Erzincan'dan acı haber geldi! Astsubay'ın şüpheli ölümü!

Melih Gökçek'in idam anketine rekor katılım! İşte sonuçlar...

Melih Gökçek'in idam anketine rekor katılım! İşte sonuçlar...

FOX Ana Haber'i sunan Gülbin Tosun'dan kırmızı kart gafı

FOX Ana Haber'i sunan Gülbin Tosun'dan kırmızı kart gafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.