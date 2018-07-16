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Antalya'da "pazarcı cinayeti" davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 18:03 | Son Güncelleme

Antalya'da pazarcılık yapan dayısını internetten aldığı pompalı tüfekle öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Antalya'da, pazarcılık yapan dayısını internetten aldığı pompalı tüfekle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ramazan Kabaağaç (28), müştekiler öldürülen Ahmet Kahya'nın kızları Seher Esen, Selma Cingiz, Fatma Duran, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Kabaağaç, son savunmasında, diyecek bir şeyinin olmadığını, daha önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyledi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kabaağaç'ı "tasarlayarak kasten insan öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 21 Ekim 2016'da, pazarcılık yapan Ahmet Kahya, pazar yerinde pompalı tüfekle öldürülmüş, Ramazan Kabaağaç dayısını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı. Cinayet, Kahya'nın tezgahının karşısındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

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