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Antalya'da 'Portakal Çiçeği Günleri' başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 15:05 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 50 ton narenciye kullanılarak heykeller ve kentin tarihi mimari eserlerinin yapıldığı 'Portakal Çiçeği Günleri' ziyarete açıldı.

Antalya'da 'Portakal Çiçeği Günleri' başladı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 50 ton narenciye kullanılarak heykeller ve kentin tarihi mimari eserlerinin yapıldığı 'Portakal Çiçeği Günleri' ziyarete açıldı. 8 gün sürecek etkinlik sonunda narenciyeler sıkılarak, suyu halka ikram edilecek.
Bu yıl Kepez Belediyesi tarafından ilki düzenlenen 'Portakal Çiçeği Günleri', Dokuma Park'ta başladı. 7-15 Nisan tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak etkinlik için, 50 ton narenciye kullanılarak, portakal ve limon heykeli, oyuncak vagonlu tren, nostaljik araç, Teddy Bear, Antalya'nın sembolü mimari eserlerden oluşan Hadrian Kapısı, Saat Kulesi, Yivli Minare ve 1071 metrekarelik portakal halısı yapıldı. Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin tarihini vurgulamak amacıyla halının 1071 metrekare yapıldığı kaydedildi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya'nın portakalıyla meşhur olduğunu ve daha eğlenceli bir ortam sunarak vatandaşlara kentin tanıtımını yapmayı amaçladıklarını söyledi. Portakal üreticisine de bir nebze destek olduklarını aktaran Tütüncü, “8 gün boyunca bu etkinlik hemşerilerimize özel bir an yaşatacak. Antalya'da nisan ayının ilk günleri portakal çiçekleri açar ve şehrin her yerine bu koku yayılır. O nedenle etkinliğimizi bu tarihler arasında yapmayı uygun gördük" dedi.
Tütüncü, konuşmasının ardından beraberindekilerle birlikte kurdele keserek, 'Portakal Çiçeği Günleri'nin açılışını yaptı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte bazı vatandaşlar özçekim yaparken, bazıları ise çocuklarıyla birlikte alandaki heykelleri gezmeyi tercih etti. Etkinliğin çok farklı olduğunu ve bu kadar narenciyeyi ilk defa bir arada gördüklerini belirten vatandaşlar, Kepez'de böyle bir etkinliğin yapılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.
8 gün sürecek etkinlik sonunda narenciyelerin sıkılarak, suyunun halka ikram edileceği belirtildi.

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Antalya'da 'Portakal Çiçeği Günleri' başladıAntalya'da 'Portakal Çiçeği Günleri' başladıAntalya'da 'Portakal Çiçeği Günleri' başladıAntalya'da 'Portakal Çiçeği Günleri' başladı

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