Antalya'da rahatsızlanan askerler hastaneye kaldırıldı

Antalya'da rahatsızlanan 20'den fazla asker hastaneye kaldırıldı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, baş dönmesi ve kusma şikayetleri üzerine 20'yi aşkın asker, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.
İlk müdahaleleri yapılan ve serum takılan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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