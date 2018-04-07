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Antalya'da rahatsızlanan askerler hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 23:17 | Son Güncelleme

Baş dönmesi ve kusma şikayetiyle 20'yi aşkın asker tedavi altına alındı

Antalya'da rahatsızlanan 20'den fazla asker hastaneye kaldırıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, baş dönmesi ve kusma şikayetleri üzerine 20'yi aşkın asker, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

İlk müdahaleleri yapılan ve serum takılan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Antalya asker gıda zehirlenmesi

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