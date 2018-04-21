Antalya’da renkli Çevre Festivali

Antalya’nın Muratpaşa Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Çevre Festivali’nde atık malzemelerden tasarlanan giysi defilesi gerçekleştirildi.

Muratpaşa Belediyesi’nin ‘Nefes Ol’ sloganıyla Aktiffelsefe Derneği işbirliği ve Birleşik Cam Ambalaj Dolumcuları ve Üreticileri Vakfı (BİRCAM) ana sponsorluğunda düzenlendiği Muratpaşa Çevre Festivali, Muratpaşa Kent Meydanı’nda devam ediyor. Başkan Uysal, Muratpaşa’da çok yoğun bir çevre duyarlığının yaşadığını, bunu yaşatmaya da gayret ettiklerini söyledi. Bu duyarlığının en büyük araçlarından birinin Çevreci Komşu Kart projesi olduğunu aktaran Başkan Uysal, “Evlerde ortaya ambalaj atıkları nitelikli atıkların, ödül sistemi içinde, tam geri dönüşümünü sağlayan Çevreci Komşu Kart projesi, bugün 30 belediyeye yayıldı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde devam eden ‘Sıfır Atık’ çalışması kapsamında projemizi anlattık. Şu anda bütün Türkiye’de uygulamaya çalışıyorlar. İstiyoruz ki Çevreci Komşu Kart projemiz Türkiye’ye yayılsın, atıklar tam toplamaya tabi tutulsun” dedi.