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Antalya’da renkli Çevre Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 10:26 | Son Güncelleme

Antalya’nın Muratpaşa Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Çevre Festivali’nde atık malzemelerden tasarlanan giysi defilesi gerçekleştirildi.Muratpaşa Belediyesi’nin ‘Nefes Ol’ sloganıyla Aktiffelsefe Derneği işbirliği ve Birleşik Cam Ambalaj Dolumcuları ve Üreticileri Vakfı (BİRCAM) ana sponsorluğunda düzenlendiği Muratpaşa Çevre Festivali, Muratpaşa Kent Meydanı’nda devam ediyor.

Antalya’nın Muratpaşa Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Çevre Festivali’nde atık malzemelerden tasarlanan giysi defilesi gerçekleştirildi.
Muratpaşa Belediyesi’nin ‘Nefes Ol’ sloganıyla Aktiffelsefe Derneği işbirliği ve Birleşik Cam Ambalaj Dolumcuları ve Üreticileri Vakfı (BİRCAM) ana sponsorluğunda düzenlendiği Muratpaşa Çevre Festivali, Muratpaşa Kent Meydanı’nda devam ediyor. Başkan Uysal, Muratpaşa’da çok yoğun bir çevre duyarlığının yaşadığını, bunu yaşatmaya da gayret ettiklerini söyledi. Bu duyarlığının en büyük araçlarından birinin Çevreci Komşu Kart projesi olduğunu aktaran Başkan Uysal, “Evlerde ortaya ambalaj atıkları nitelikli atıkların, ödül sistemi içinde, tam geri dönüşümünü sağlayan Çevreci Komşu Kart projesi, bugün 30 belediyeye yayıldı. Cumhurbaşkanlığı himayesinde devam eden ‘Sıfır Atık’ çalışması kapsamında projemizi anlattık. Şu anda bütün Türkiye’de uygulamaya çalışıyorlar. İstiyoruz ki Çevreci Komşu Kart projemiz Türkiye’ye yayılsın, atıklar tam toplamaya tabi tutulsun” dedi.

Üst üste 3’üncü ödül
Muratpaşa Belediyesi’nin çevre eğitim faaliyetlerinin yıl boyu devam ettiğini kaydeden Başkan Uysal, “Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından üst üste 3’üncü kez en iyi çevre eğitimi faaliyeti yürüten belediye seçildik”.

Defile büyük ilgi gördü
Festivalin açılışı çocuklardan oluşan ‘Damacana Orkestrası’nın ritim konseriyle devam ederken kreasyonu elektrikli, elektronik ve ambalaj atıklarından yapılan elbiselerden oluşan defile büyük dikkat çekti.
Festival sponsorlarına teşekkür plaketlerini takdim edilmesiyle devam eden törenin ardından Başkan Uysal, Muratpaşa Kent Meydanı’nda stantları gezdi. Başkan Uysal, katılımcılara sertifikalarıyla birlikte birer çam fidesi hediye ederken festival alanına kurulan Geri Dönüşüm Dilek Ağıcı’na “Ego insana hayır Eko insana evet” diye yazdı. Başkan Uysal, hayvan koruma ve sahiplendirme derneği PAKODER’in standındoa ise dernek üyeleriyle birlikte pasta kesti. Festival, belediye fuayesinde küresel ısınma, enerji, su ve yaşam konulu karikatür sergisinin açılışı ve akşam saatlerinde Grup Sansür ve Grup Peyk konserleriyle devam etti.

Antalya’da renkli Çevre Festivali

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Antalya’da renkli Çevre Festivali

Antalya’da renkli Çevre Festivali
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Antalya’da renkli Çevre Festivali

Antalya’da renkli Çevre Festivali
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Antalya’da renkli Çevre Festivali

Antalya’da renkli Çevre Festivali
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Antalya’da renkli Çevre Festivali

Antalya’da renkli Çevre Festivali
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Antalya’da renkli Çevre Festivali

Antalya’da renkli Çevre Festivali
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Antalya’da renkli Çevre Festivali

Antalya’da renkli Çevre Festivali
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Antalya’da renkli Çevre Festivali

Antalya’da renkli Çevre Festivali
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