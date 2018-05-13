Dünyanın birçok ülkesinde düzenlenen ve boya festivali olarak bilinen "Dream of Color Fest" Antalya'da da gerçekleştirildi.
Muratpaşa ilçesindeki Lara Beach Park 10 No'lu plajda düzenlenen "renkli" etkinliğe, yaklaşık 5 bin kişi katıldı.
Katılımcılara girişte sarı, kırmızı, mavi, pembe, mor ve yeşil boyalar verildi.
Organik boyaları birbirine atan katılımcılar, müzik eşliğinde eğlendi. Etkinlikte giyilen beyaz tişörtler, program sonunda rengarenk oldu. Katılımcılar festival boyunca özçekim yaptı.
Festivale turistler de ilgi gösterdi.
Hindistan'dan dünyaya yayılan etkinliğin, "Birlik ve mutluluk" temalarıyla 20'den fazla ülkede kutlandığı ifade edildi.
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