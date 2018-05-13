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Antalya'da "renkli" festival

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 17:28 | Son Güncelleme

Muratpaşa ilçesinde düzenlenen ve turistlerin yanı sıra çok sayıda kişinin katıldığı "Dream of Color Fest" etkinliğinde organik boyaları birbirine atan katılımcılar, müzik eşliğinde eğlendi

Dünyanın birçok ülkesinde düzenlenen ve boya festivali olarak bilinen "Dream of Color Fest" Antalya'da da gerçekleştirildi.

Muratpaşa ilçesindeki Lara Beach Park 10 No'lu plajda düzenlenen "renkli" etkinliğe, yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Katılımcılara girişte sarı, kırmızı, mavi, pembe, mor ve yeşil boyalar verildi.

Organik boyaları birbirine atan katılımcılar, müzik eşliğinde eğlendi. Etkinlikte giyilen beyaz tişörtler, program sonunda rengarenk oldu. Katılımcılar festival boyunca özçekim yaptı.

Festivale turistler de ilgi gösterdi.

Hindistan'dan dünyaya yayılan etkinliğin, "Birlik ve mutluluk" temalarıyla 20'den fazla ülkede kutlandığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya dream of color fest Lara Beach Park renkli festival

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