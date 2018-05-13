Antalya'da renkli festival

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da düzenlenen Dream Of Color Fest'e katılan yerli ve yabancı tatilciler, farklı renkteki boyalarla yaptıkları boya savaşıyla eğlenceli saatler geçirdi.
Hint kültürü olarak dünya çapında yayılan birlik ve mutluluk temalarını barındırarak 20'den fazla ülkede gerçekleştirilen 'Dream Of Color Fest, Lara Beach Park'ta 10 numaralı plajda yapıldı. 'Antalya, Rengarenk olmaya hazır mısınız' sloganıyla düzenlenen Holi Festivali'ne katılanlar, müzik eşliğinde organik gıda boyalarını birbirlerine atarak boya savaşı yaptı. Yerli ve yabancı tatilciler, eğlenceli saatler geçirdi. Etkinliğe katılanlar, 7 farklı renkteki boyalarla rengarenk olan yüzleriyle bol bol özçekim yaptı.
Katılımcılar, canlı müzik ve dans gösterileri eşliğinde festivalin tadını çıkardı.
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