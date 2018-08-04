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Antalya'da restorandaki patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 14:34 | Son Güncelleme

Gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamada yaralanan 10 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi

Antalya'nın Kepez ilçesinde restoranda gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada yaralananlar arasındaki bir çocuk hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Mehmet Atay Caddesi'nde Suriyelilere ait bir restoranda dün gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada yaralanan Hassen Mohammed Muslu (10), kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından çocuğun cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Diğer 4 yaralıdan 2'sinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde Suriyelilere ait bir restoranda dün gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 3'ü çocuk 5 kişi yaralanmıştı.

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Antalya Çocuk gaz sıkışması patlama Suriyeli

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