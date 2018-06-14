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Antalya'da "Rusya Federasyonu Ulusal Günü" kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 18:47 | Son Güncelleme

Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza: - "İki ülke arasında ticaret hacmi 20 milyar dolarlık rakamı geçti. Ticari ve ekonomik ilişkilerin tamiratı bitirilmiş olarak algılanabilir"

Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin 20 milyar doları geçtiğini belirterek, "Ticari ve ekonomik ilişkilerin tamiratı bitirilmiş olarak algılanabilir." dedi.

Antalya'da bir otelde gerçekleştirilen Rusya Federasyonu Ulusal Günü resepsiyonunda, Başkonsolos Rogoza resepsiyon için gelen konuklarını salon girişinde karşıladı. Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası nedeniyle konuklara çekiliş için numaralı toplar dağıtıldı.

Rogoza, burada yaptığı konuşmada, 12 Haziran'ın Rusya tarihinde önemli bir gün olarak yerini aldığını söyledi.

Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Rogoza, herkesin barış, refah ve saadet içinde yaşamasını temenni etti.

Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin çok hızlı geliştiğine vurgu yapan Rogoza, "İki ülke arasında ticaret hacmi 20 milyar dolarlık rakamı geçti. Ticari ve ekonomik ilişkilerin tamiratı bitirilmiş olarak algılanabilir. Tüm hızıyla devam eden ve stratejik önem taşıyan Akkuyu Nükleer Santrali ile Türk Akımı Grup Hattı inşaatı devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bugün Rusya'nın ev sahipliğinde 2018 FIFA Dünya Kupası'na start verileceğini hatırlatan Rogoza, ilk maçı resepsiyonda katılan konuklarla izlemek istediklerini belirtti.

Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha iyi seviyelere geldiğini kaydetti.

Geçen yıl Antalya'yı 3 milyon Rus turistin ziyaret ettiğini anlatan Ateş, bu yıl Rusya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında yüzde 50 artış olduğunu aktardı.

Ateş, şöyle devam etti:

"Başta turizm olmak üzere siyasi, ekonomik, ticari, kültür ve sosyal alanlarda iki ülke arasındaki ilişkiler hızla gelişmektedir. İki ülke önemli projelere imza atmaktadır. Biz Antalya'daki yöneticiler de iki ülke arasındaki ilişkilerin daha iyi seviyeye ulaşması için yoğun çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

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