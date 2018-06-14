Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin 20 milyar doları geçtiğini belirterek, "Ticari ve ekonomik ilişkilerin tamiratı bitirilmiş olarak algılanabilir." dedi.

Antalya'da bir otelde gerçekleştirilen Rusya Federasyonu Ulusal Günü resepsiyonunda, Başkonsolos Rogoza resepsiyon için gelen konuklarını salon girişinde karşıladı. Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası nedeniyle konuklara çekiliş için numaralı toplar dağıtıldı.

Rogoza, burada yaptığı konuşmada, 12 Haziran'ın Rusya tarihinde önemli bir gün olarak yerini aldığını söyledi.

Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Rogoza, herkesin barış, refah ve saadet içinde yaşamasını temenni etti.

Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin çok hızlı geliştiğine vurgu yapan Rogoza, "İki ülke arasında ticaret hacmi 20 milyar dolarlık rakamı geçti. Ticari ve ekonomik ilişkilerin tamiratı bitirilmiş olarak algılanabilir. Tüm hızıyla devam eden ve stratejik önem taşıyan Akkuyu Nükleer Santrali ile Türk Akımı Grup Hattı inşaatı devam ediyor." ifadelerini kullandı.