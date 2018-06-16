Antalya'da sağanak ve dolu

Antalya merkez ve ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Batı Akdeniz bölgesinde öğle saatlerinde etkisini artıran kuvvetli sağanağın ardından, Antalya şehir merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağmur suları, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı. Sağanak nedeniyle trafikte aksamalar oldu, hasarlı kazalar meydana geldi.

Kumluca ilçesinde de sağanak ve dolu nedeniyle refüjlerdeki bazı ağaçlar devrildi, trafikte aksamalar oldu.

Narenciye Mahallesi'nde savrulan ağaç dalı, elektrik tellerini koparırken, elektriklerin kesildiği ifade edildi.

Meteoroloji yetkilileri, sağanak ve gök gürültülü sağanağın il genelinde etkili olduğunu, metrekareye 25-50 kilogram yağış beklendiğini bildirdi.

Ani sel, su baskını, yıldırım,

dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

