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Antalya’da sahillere akın

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 15:18 | Son Güncelleme

Antalya’da hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte vatandaşlar sahillere akın etti, denize girdi.Hava sıcaklığının 21 dereceye ulaştığı turizm kenti Antalya’da, güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti.

Antalya’da hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte vatandaşlar sahillere akın etti, denize girdi.
Hava sıcaklığının 21 dereceye ulaştığı turizm kenti Antalya’da, güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti. Yapımına devam edilen Konyaaltı Sahili inşaatına rağmen yüzlerce kişi sahil kenarını doldurdu. Bazı vatandaşlar kumsalda yürümeyi tercih ederken bazıları da denize girdi. Deniz suyu sıcaklığının 18 dereceye ulaşmasına rağmen çok az kişinin denize girdiği görüldü.
Ailelerin daha çok kahvaltı yapıp, gençlerin ise Nisan güneşinde bronzlaştığı gözlendi.

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