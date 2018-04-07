Antalya’da sahillere akın

Antalya’da hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte vatandaşlar sahillere akın etti, denize girdi.
Hava sıcaklığının 21 dereceye ulaştığı turizm kenti Antalya’da, güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti. Yapımına devam edilen Konyaaltı Sahili inşaatına rağmen yüzlerce kişi sahil kenarını doldurdu. Bazı vatandaşlar kumsalda yürümeyi tercih ederken bazıları da denize girdi. Deniz suyu sıcaklığının 18 dereceye ulaşmasına rağmen çok az kişinin denize girdiği görüldü.
Ailelerin daha çok kahvaltı yapıp, gençlerin ise Nisan güneşinde bronzlaştığı gözlendi.
Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü
PKK liderlerinin yeri tespit edildi, baskını ABD engelledi
Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı
Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula teslim olmadı
3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu
Cinsel ilişkiden önce bunu sakın yapmayın
Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...
Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!
Youtube rekorunu o kırdı! Herkesi geride bıraktı
Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Flaş açıklama
İşte Adriana Lima'yı tahtından edecek güzel
Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? MEB yetkilisinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum