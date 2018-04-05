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Antalya'da sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 15:06 | Son Güncelleme

Operasyonda, 236 şişe sahte içki ile 3 bin 476 bandrol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

Antalya'da düzenlenen sahte içki operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kiraladıkları evlerde sahte içki üreten kişilere yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 236 sahte içki, 520 litre alkol, 2 bin 136 değişik marka ve ebatlarda boş içki şişesi, 3 bin 476 sahte bandrol ve sahte içki yapımında kullanılan 10 bin 471 malzeme ele geçirildi.

Operasyonda, iki kişi gözaltına alındı.

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