Antalya'da sahte içki operasyonu

Antalya'da düzenlenen sahte içki operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kiraladıkları evlerde sahte içki üreten kişilere yönelik çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 236 sahte içki, 520 litre alkol, 2 bin 136 değişik marka ve ebatlarda boş içki şişesi, 3 bin 476 sahte bandrol ve sahte içki yapımında kullanılan 10 bin 471 malzeme ele geçirildi.
Operasyonda, iki kişi gözaltına alındı.
Son dakika! Kırmızı listedeki terörist öldürüldü
Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler: Sınıra ve adalara 7 bin asker gönderdik
İngiltere'de golf sahasındaki delik ile ilişkiye giren adam şaşkınlık yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
TBMM'de gergin dakikalar! Tansiyon bir anda yükseldi
73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma
Feci kaza: Üniversiteli Sema hayatını kaybetti
Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!
Huawei Mate 10 ucuzluyor
Bu halde dünyaya geldi, doktorun söyledikleri şoke etti
Kızına evlilik teklif edilirken bakın o pankartla ne yaptı
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum