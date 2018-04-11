Antalya'da sahte para ve kaçak sigara operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sahte 10 bin ABD doları ve 29 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.İ'nin kullandığı araçta arama yaptı. Aramada sahte 100'lük banknotlar halinde toplam 10 bin ABD doları ele geçirildi.
Ekiplerin durdurduğu C.Ö'nün sürücüsü olduğu kamyonda da meyve kasalarının arasına gizlenmiş 29 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Gözaltına alınan A.İ. ve C.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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