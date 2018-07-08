Antalya'da sahte zeytinyağı operasyonu

Antalya'da polisin gerçekleştirdiği operasyonda, 4 bin 500 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki bir depoya operasyon düzenledi, farklı markalarda 1 ve 2 litrelik şişelerde, toplam 4 bin 500 litre zeytinyağı buldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi hakkında "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

