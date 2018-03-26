Antalya'da sauna operasyonu polis kamerasında

Antalya'da hamam ve saunalara düzenlenen operasyonda, fuhşa zorlandıkları öne sürülen 5 kadın kurtarıldı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Lara ve Konyaaltı bölgesindeki bazı hamam ve saunalarda kadınların fuhuş amaçlı çalıştırıldığı ihbarını aldı.

İş yerlerine gece eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, fuhşa zorlandıkları iddia edilen 5 kadın kurtarıldı.

Kurtarıldıkları anlar polis kamerasına yansıyan kadınlar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.