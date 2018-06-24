 Antalya'da seçmen sandık başına gitti (4)

GELİNLİĞİYLE OY KULLANDI

Alanya Belediyesi'nde memur olarak çalışan Büşra Masatlı (26) ile Ali Gök (27), gelinlik ve damatlıkla Alanya Fevzi Alaettinoğlu Lisesi'ne oy kullanmak için geldi. 1154 numaralı sandığa giden çiftten Büşra Masatlı, gelinliğiyle oy kabinine girerek, oy verdi. Masatlı, "Seçimlerimiz tüm Türkiye'ye hayırlı olsun. Düğün günümüze denk gelmesi bizim için hoş bir anı oldu. Umuyoruz ki bu günümüz gibi her günümüz düğün havasında geçer" diyerek, zarfı sandığa bıraktı.

Damat Ali Gök'ün başka sandıkta oy kullandığı belirtildi. Oy kullanma işleminin ardından çift, arkasında 'aşk ittifakı' yazan gelin arabasına binerek, düğün salonuna gitti.

AMBULANSLA SANDIĞA GÖTÜRÜLDÜLER

Alanya'da cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçiminde oy kullanmak isteyen, ancak rahatsızlığı nedeniyle hastanede ve evde yatarak, tedavi görenlerin ambulanslarla sandıklara taşınarak, oy kullanmaları sağlandı. Hastalar, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Birimi görevlilerince alınarak, ambulansla oy verecekleri sandıklara getirildi. Oy verme işlemi tamamlanan hastalar, daha sonra alındıkları yerlere götürüldü.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Bülent Adil Taşbaş, "Evinde sağlık hizmeti alan, hastanemizde yatmakta olan, sağlık yardımı olmaksızın oy vermeye gidemeyecek vatandaşlarımıza destek olmak için buradayız. Vatandaşımızın doğal hakkı olan oy atma imkanını sağlamak için hastanemizde görevli personellerimiz bulunmaktadır. İstek doğrultusunda hastalarımıza yardımcı olmaya devam edeceğiz" dedi.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

