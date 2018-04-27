Antalya'da Sezgi Kırıt'ın öldürülmesine ilişkin dava

Antalya'da 16 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın, 2009'da cinsel istismara uğrayarak öldürülmesiyle ilgili davaya İstinaf Mahkemesinde devam edildi.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi'nde görülen davaya, tutuklu sanıklar Osman Küçük, Mehmet Mutlu Kurtlar, Emine Karpi ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmaya müşteki avukatı Sibel Önder'in yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ve Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları ile birçok sivil toplum kuruluşu yetkilisi müdahil oldu.

Söz verilen sanıklar Küçük, Kurtlar ve Karpi, olayda bir suçlarının olmadığını iddia ederek, tahliyelerine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumundan istenilen raporunun beklenilmesi için duruşmayı 25 Mayıs'a erteledi.

Duruşmanın ardından aralarında avukatların da bulunduğu kadın derneklerinin temsilcileri, adliye bahçesinde "Sezgi için adalet" yazılı pankart açtı.

KADEM avukatı Pınar Hacıbektaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de cezaların artırılmasının yanında yargılamanın hızlı, tereddütsüz olması gerektiğini, davanın takipçisi olacaklarını kaydetti.