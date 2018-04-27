HABER

Antalya'da Sezgi Kırıt'ın öldürülmesine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 21:05 | Son Güncelleme

Mahkemenin 3 sanığa verdiği hapis cezalarına itirazda bulunulması üzerine İstinaf Mahkemesindeki yargılamaya devam edildi

Antalya'da 16 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın, 2009'da cinsel istismara uğrayarak öldürülmesiyle ilgili davaya İstinaf Mahkemesinde devam edildi.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi'nde görülen davaya, tutuklu sanıklar Osman Küçük, Mehmet Mutlu Kurtlar, Emine Karpi ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmaya müşteki avukatı Sibel Önder'in yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ve Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları ile birçok sivil toplum kuruluşu yetkilisi müdahil oldu.

Söz verilen sanıklar Küçük, Kurtlar ve Karpi, olayda bir suçlarının olmadığını iddia ederek, tahliyelerine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumundan istenilen raporunun beklenilmesi için duruşmayı 25 Mayıs'a erteledi.

Duruşmanın ardından aralarında avukatların da bulunduğu kadın derneklerinin temsilcileri, adliye bahçesinde "Sezgi için adalet" yazılı pankart açtı.

KADEM avukatı Pınar Hacıbektaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de cezaların artırılmasının yanında yargılamanın hızlı, tereddütsüz olması gerektiğini, davanın takipçisi olacaklarını kaydetti.

Antalya'da 2009 ağustos ayında evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın cesedi, Isparta'nın Gönen ilçesi Koçtepe köyünde bulunmuş, biri kadın 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Daha önce Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve karara bağlanan davada, tutuklu sanıklar Osman Küçük ile Mehmet Mutlu Kurtlar'a ağırlaştırılmış müebbet ve 21'er yıl hapis, sanık Emine Karpi'ye ise 28 yıl hapis cezası verilmişti. Bu karara Cumhuriyet Savcısı Sezer Binay ve sanık avukatları "delil yetersizliği" gerekçesiyle itiraz etmişti.

Cumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdıCumhuriyet Gazetesi davasında ceza yağdı
Fatih Portakal kovuldu mu? Açıklama geldiFatih Portakal kovuldu mu? Açıklama geldi
İstanbul boşaldı! Cuma akşamı şaşırtan görüntüİstanbul boşaldı! Cuma akşamı şaşırtan görüntü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya dava istinaf mahkemesi KADEM sezgi kırıt

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ile görüşen BBP liderinden ittifak açıklaması

Erdoğan ile görüşen BBP liderinden ittifak açıklaması

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Abdullah Gül aday olacak mı? Reuters son dakika geçti!

Abdullah Gül aday olacak mı? Reuters son dakika geçti!

UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi!

UEFA, Fenerbahçe için kararını verdi!

Bolu’da karbondioksit gazı rezervi bulundu

Bolu’da karbondioksit gazı rezervi bulundu

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

AK Parti'yi karıştıran ses kaydı!

İşte Tosun'un melekleri...

İşte Tosun'un melekleri...

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Müthiş iddia: Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

İstanbul boşaldı! Cuma akşamı şaşırtan görüntü

İstanbul boşaldı! Cuma akşamı şaşırtan görüntü

Elazığ’da yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı

Elazığ’da yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı

Aziz Sancar'dan dikkat çeken sözler: Türkleri kimse insandan saymıyor

Aziz Sancar'dan dikkat çeken sözler: Türkleri kimse insandan saymıyor

Fikret Bila istifa mı etti? Medya dünyasını sarsan iddia

Fikret Bila istifa mı etti? Medya dünyasını sarsan iddia

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.