Antalya'da Sezgi Kırıt'ın öldürülmesine ilişkin dava

Antalya'da 16 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın, 2009'da cinsel istismara uğrayarak öldürülmesiyle ilgili davaya İstinaf Mahkemesinde devam edildi.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesinde görülen davaya, tutuklu sanıklar Osman Küçük, Mehmet Mutlu Kurtlar, Emine Karpi ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmaya müşteki avukatı Sibel Önder'in yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ve Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları ile birçok sivil toplum kuruluşu yetkilisi müdahil oldu.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumundan beklenen raporun gelmemesi üzerine sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 22 Haziran'a erteledi.

Aralarında avukatların da bulunduğu kadın derneklerinin temsilcileri, adliye bahçesinde "Sezgi için adalet" yazılı pankart açtı.

KADEM avukatı Gaye Şentürk, Sezgi Kırıt cinayeti davasında müdahil olarak acılı ailenin yanında yer aldıklarını belirtti.

KADEM olarak katillerin hak ettikleri en ağır cezayı almasını istediklerini belirten Şentürk, "Kamuoyunun beklentisinin de hiçbir zanlıya indirim uygulanmadan, suçlulara ağırlaştırılmış hapis cezası verilmesi olduğunu biliyoruz." dedi.