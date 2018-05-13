HABER

Antalya'da sıcak hava

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 14:14 | Son Güncelleme

Yağışlı günlerin ardından hava sıcaklığının 24 dereceye ulaştığı Antalya'da, sıcak havayı fırsat bilenler denizin ve güneşin keyfini çıkardı

Antalya'da, yağışlı geçen haftanın ardından hava sıcaklığının tekrar yükselmesini fırsat bilenler, güneşin ve denizin tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının 24 dereceye ulaştığı Antalya'da, Konyaaltı ve Lara gibi dünyaca tanınan sahiller, güzel havayı değerlendirmek isteyenlerle doldu. Sahil kesimlerine gelenlerden bazıları güneşlenmeyi tercih ederken bazıları da denize girdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, nem oranının yüzde 47, deniz suyu sıcaklığının da 21 derece ölçüldüğü kentte, salı gününe kadar yağış beklenmiyor.

Herkes onu ararken tepkisi pes dedirtti!Herkes onu ararken tepkisi pes dedirtti!
Meteoroloji saat verdi! İstanbullular dikkatMeteoroloji saat verdi! İstanbullular dikkat
Fatih Portakal'dan Akşener tepkisi: Neden?Fatih Portakal'dan Akşener tepkisi: Neden?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya güneş sıcak

En Çok Okunan Haberler

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

24 haziran seçimleri için TRT hangi siyasi partiye ne kadar süre ayırdı?

24 haziran seçimleri için TRT hangi siyasi partiye ne kadar süre ayırdı?

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Serhat Akın'dan Hadise açıklaması!

Serhat Akın'dan Hadise açıklaması!

Yemekteyiz'de sunucu Onur Büyüktopçu, yarışmacıyı kovdu

Yemekteyiz'de sunucu Onur Büyüktopçu, yarışmacıyı kovdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nüfus müdürlüklerinde seçim yoğunluğu

Nüfus müdürlüklerinde seçim yoğunluğu

Anneler Günü mesajları ve sözleri ile tüm güzellikler annelerimiz için!

Anneler Günü mesajları ve sözleri ile tüm güzellikler annelerimiz için!

Adil Öksüz'ü ağlatan flash belleğin şifresi çözülüyor

Adil Öksüz'ü ağlatan flash belleğin şifresi çözülüyor

Türkiye'nin takip ettiği davada şok detay! Erdoğan'ın 4 telefonu da dinlendi

Türkiye'nin takip ettiği davada şok detay! Erdoğan'ın 4 telefonu da dinlendi

2018 Anneler günü kutlu olsun! Orijinal ve güzel Anneler günü mesajları ve dahası!

2018 Anneler günü kutlu olsun! Orijinal ve güzel Anneler günü mesajları ve dahası!

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.