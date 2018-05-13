Antalya'da sıcak hava

Antalya'da, yağışlı geçen haftanın ardından hava sıcaklığının tekrar yükselmesini fırsat bilenler, güneşin ve denizin tadını çıkardı.
Hava sıcaklığının 24 dereceye ulaştığı Antalya'da, Konyaaltı ve Lara gibi dünyaca tanınan sahiller, güzel havayı değerlendirmek isteyenlerle doldu. Sahil kesimlerine gelenlerden bazıları güneşlenmeyi tercih ederken bazıları da denize girdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, nem oranının yüzde 47, deniz suyu sıcaklığının da 21 derece ölçüldüğü kentte, salı gününe kadar yağış beklenmiyor.
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