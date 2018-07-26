Antalya'da sıcak hava

Turizmin başkenti Antalya'da sıcak havadan bunalanlar, park ve bahçelere adeta akın etti.

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, yerli ve yabancı turistler plajlarda yüzerek serinlemeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar da park ve bahçelerde yoğunluk oluşturdu, hayvanlarını gezdirdi. Cumhuriyet Meydanı'nda bir kişi, serinlemesi için köpeğini süs havuzuna soktu.

Yabancı turistler ise tarihi Kaleiçi'ni gezdi, Yat Limanı'nı ziyaret etti.

Meteoroloji yetkilileri, sıcaklığın önümüzdeki 5 gün içinde 1 ila 4 derece artacağını tahmin ettiklerini bildirdi.

