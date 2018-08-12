Antalya'da sıcak havada deniz keyfi

Dünyanın gözde turizm merkezlerinden Antalya'da, sıcak havadan bulanan yerli ve yabancı turistler denizde serinledi.

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı, nem oranının yüzde 10'larda olduğu kentte deniz suyu sıcaklığı ise 29 derece olarak ölçüldü.

Sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Yoğunluğun yaşandığı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kimileri denize girerek serinlemeyi, kimileri de güneşlenmeyi tercih etti. Bazı anne ve babalar ise çocuklarına yüzmeyi öğretti.

Kentte, park ve bahçelerde de yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar ağaç gölgelerinde vakit geçirirken, çocuklar ise su fıskiyelerinin altında eğlendi.

Serinlemek için yüzmeyi tercih eden Mine Yıldız, haftanın 3-4 gününü denizde geçirdiğini söyledi. Yüzmenin kendisine çok iyi geldiğini aktaran Yıldız, "Su çok güzel, çok temiz. Yüzmenin yaşı yok. 60 yaşın üzerinde olsak da denize girdiğimiz zaman gençlik yıllarımıza dönüyoruz. Eğleniyoruz, şakalaşıyoruz, güzel vakit geçiriyoruz." ifadesini kullandı.