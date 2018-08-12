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Antalya'da sıcak havada deniz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 13:40 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Antalya'da yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti - Serinlemek için su kayağı, deniz bisikleti, muz ve kano gibi su sporlarını tercih edenle eğlenceli dakikalar geçirdi

Dünyanın gözde turizm merkezlerinden Antalya'da, sıcak havadan bulanan yerli ve yabancı turistler denizde serinledi.

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı, nem oranının yüzde 10'larda olduğu kentte deniz suyu sıcaklığı ise 29 derece olarak ölçüldü.

Sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Yoğunluğun yaşandığı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kimileri denize girerek serinlemeyi, kimileri de güneşlenmeyi tercih etti. Bazı anne ve babalar ise çocuklarına yüzmeyi öğretti.

Kentte, park ve bahçelerde de yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar ağaç gölgelerinde vakit geçirirken, çocuklar ise su fıskiyelerinin altında eğlendi.

Serinlemek için yüzmeyi tercih eden Mine Yıldız, haftanın 3-4 gününü denizde geçirdiğini söyledi. Yüzmenin kendisine çok iyi geldiğini aktaran Yıldız, "Su çok güzel, çok temiz. Yüzmenin yaşı yok. 60 yaşın üzerinde olsak da denize girdiğimiz zaman gençlik yıllarımıza dönüyoruz. Eğleniyoruz, şakalaşıyoruz, güzel vakit geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Antalya'ya yerleşen Bilal Yıldız da Antalya'nın berrak bir suya sahip olduğunu belirtti. Denizi çok sevdiğini ve ülkenin her yerinde denize girdiğini vurgulayan Yıldız, "Yüzmek insana iyi geliyor. Özellikle yüzen insanda bel fıtığı olmuyor, çünkü su insanın tüm vücudunu hareket ettiriyor." diye konuştu.

- Su sporlarına büyük ilgi

Konyaaltı Sahili'nde parasailing, jet ski, muz, su kayağı, pilot, ringo, deniz bisikleti ve kano gibi su sporlarını tercih edenler eğlenceli dakikalar geçirdi. Su sporları tesisi temsilcisi Efe Yaman, özellikle öğleden sonra yoğunluk yaşadıklarını bildirdi. Su sporlarına yabancı turistlerden daha fazla ilgi olduğuna değinen Yaman, "Su sporları aktivitelerinden bu yıl özellikle Araplardan talep var. Yurt dışında yaşayan yerli turistler de ilgi gösteriyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sıcak hava ve düşük nem uyarısında bulunuldu. Vatandaşların, yüksek sıcaklık ve düşük nemden dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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