Antalya'da sıcak ve nem bunaltıyor

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 32 dereceyi bulan sıcaklık, yoğun nem nedeniyle dışarda durmayı zorlaştırıyor. Kentte sokaklar boşalırken, serinlik arayanlar Konyaaltı sahilini doldurdu.
Antalya'da hava sıcaklığı 32 derece, nem oranı yüzde 69 ölçüldü. Yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık ise 38 dereceye ulaştı. Sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, sahil, su parkları ve ağaçlık alanlara akın etti.
Konyaaltı sahiline gelenler, sıcak ve nemin etkisini azaltmak için kendilerini Akdeniz'in serin sularına bıraktı. Kent merkezinde ise cadde ve sokaklar boşaldı.
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