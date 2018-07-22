Antalya'da sıcaktan bunalan sahile koştu

Turizmin başkenti Antalya'da sıcaktan bunalanlar, sahilleri doldurdu.

Hava sıcaklığının 39 derece, nem oranının da yüzde 14'lerde olduğu kentte, dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistlerin adresi oldu. Bazı vatandaşlar denizin keyfini çıkarırken, bazıları da sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Çocuklarına denizde yüzmeyi öğreten ve onlarla oyun oynayan anne ve babalar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Antalya'da yaşayan Burcu Katrancıoğlu, nem oranının yüksek olması nedeniyle bunaldıklarını ve serinlemek için denizi tercih ettiklerini söyledi. Küçük kızıyla neşeli dakikalar geçirdiğini belirten Katrancıoğlu, "Sıcak havalarda yapılacak en iyi iş denize girmek. Hem serinliyorsunuz hem de yüzerek spor yapıyorsunuz. Çok da eğlenceli." dedi.

Çocuklarıyla denizde serinlemeyi tercih eden Naim Sel de "Sıcaktan bunaldık, kendimizi denize attık." ifadesini kullandı. Sel, denizin berrak, kentin de eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu dile getirdi.

